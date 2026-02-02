Startup Council gitukod aron mas molambo ang trabaho, innovation

Aron mapalig-on ang pagmugna og mga trabaho ug mapaspasan ang paglambo sa ekonomiya pinaagi sa innovation, ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nagtukod og Technology Startup Council.
Kini magsilbi nga nag-unang pundok sa koordinasyon ug magtatambag sa polisiya alang sa mga startups sa lalawigan.
Pinaagi sa Executive Order (EO) 4, Series of 2026, nga gipirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Enero 15, 2026, namugna ang Startup Council of Cebu.
Ang maong kamanduan nagtumong sa pagpahaom sa mga inisyatiba sa probinsiya ngadto sa nasyonal nga mga polisiya sa innovation, lakip na ang Philippine Innovation Act ug ang Innovative Startup Act, ingon man ang Central Visayas Regional Development Plan 2023–2028.
Tumong sa konseho nga hiusahon ang startup ecosystem sa Sugbo pinaagi sa paghatag og plataporma para sa koordinasyon tali sa gobiyerno, akademiya, industriya, sibil nga katilingban, ug sektor sa kabatan-onan aron suportahan ang mga negosyo nga nagbase sa teknolohiya ug ang inclusive paglambo sa ekonomiya. / CDF