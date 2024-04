State of water crisis gideklarar ni Rama

Si Cebu City Mayor Michael Rama nideklarar og state of water crisis sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa epekto sa El Niño phenomenon.

“I will now declare a crisis on water. I declare a crisis now, convene dayon ta,” matod ni Rama sa press conference sa Lunes, Abril 1, 2024.

Gimanduan usab ni Rama si Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) head Harold Alcontin nga magpatawag og emergency meeting.

Gipatawag ni Rama ang presensiya sa iyang gitudlo nga Metro Cebu Water District (MCWD) board of directors pinangulohan ni chairman Melquiades Feliciano, uban kang Secretary Roy Cimatu ug mga konsehal sa Dakbayan, alang sa usa ka tigom Lunes, Abril 1, aron matubag ang krisis sa suplay sa tubig tungod sa epekto sa El Niño.

Giimbitar usab ni Rama ang tanang hingtungdan nga mga departamento ug ahensya sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, apan way labot ang gipatangtang nga mga sakop sa board sa MCWD nga gipangulohan ni chairman Jose Daluz III.

Giawhag usab ni Rama ang mga sakop sa Konseho sa Dakbayan nga moapil sa pagtubag sa mga kabalaka ug sa dili maayong epekto sa El Niño phenomenon nunot sa pagdeklarar sa state of calamity sa mga bukirang barangay sa dakbayan pinaagi sa giaprubahan nga resolusyon.

Giklaro usab ni Rama nga sukad niadtong Marso 2023 nangandam na sila sa El Niño. / AML