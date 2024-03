Status sa Comelec registration susihon

Opisyal sa Commission on Elections (Comelec) nagkanayon nga ang mga aplikante nga dili makadawat og registration confirmation letter, maayong mobisita sa buhatan sa Comelec human sa Abril ning tuiga aron susihon ang status sa ilang registration application alang sa 2025 midterm polls.

Si George Erwin Garcia, chairperson sa Comelec, namahayag sa pakighinabi sa lokal nga media sa Biyernes, Marso 15, 2024, nga ang election registration board sa Comelec, nga gilangkoban sa local Comelec offices, personnel gikan sa local Civil Registrars, ug mga superintendent sa Department of Education (DepEd), magpahigayon og tigom sa Abril.

Si Omar Sharif Mamalinta, tigpamaba sa Comelec sa lalawigan sa Sugbo ug election officer sa dakbayan sa Carcar, namahayag nga quarterly ang tigom.

Si Garcia nipahibawo nga ang tigom mag-review sa tanang aplikasyon ug maghimo og listahan alang sa unang batch sa malampusong mga kandidato sa Abril o Mayo.

Matod niya, kadtong gi-deny ang mga aplikasyon, ipahibalo pinaagi sa email.

Apan kon walay madawat nga abiso, mahimo silang mobisita sa ilang tagsa-tagsa ka buhatan sa Comelec aron magpakisayod bahin sa ilang application status human sa Abril.

Matod ni Garcia, posibleng ma-reject ang aplikasyon kon dunay mohagit sa katinuod sa pinuy-anan sa aplikante.

Gipasalig ni Garcia ang mga rehistrado nga mga tawo nga kinahanglan nga mobalhin sa trabaho sa dili pa ang 2025 midterm elections kay ang Comelec precinct finder ipagawas mga semana sa dili pa ang aktuwal nga poll date sa Mayo.

Dugang pa, ang mga rehistradong botante makadawat og voter’s information sheet gikan sa Comelec nga adunay giya, lakip ang listahan sa mga voting center.

RAP

Si Garcia nibisita sa register anywhere program (RAP) sa Comelec nga gipahigayon sa Bangkal Barangay Hall sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes.

Ang Comelec nipaila sa RAP isip sayon ​​nga paagi sa pagparehistro sa mga botante.

Sa Rap, mahimong magparehistro sa gitudlo nga mga site sa tibuok nasod, bisan unsa pa ang ilang pinuy-anan karon.

Atol sa kalihokan, gipahibalo ni Garcia ang plano sa Comelec nga palapdan ang pag-abot sa RAP lapas sa mga highly urbanized city ug mga sentrong nga lungsod ug siyudad aron masakop ang bisan asang bahin sa nasod.

“Huwag ka nga mag-alala sa mga sunod natong registrations pupwede na atong buhaton bisan saang parti sa atong nasod. Hinaot nga mahimong pupwede sa bisan unsang munisipyo o siyudad sa atong nasod bisan pa dili siya highly urba­nized city,” matod ni Garcia.

Matod ni Garcia, bag-o lang usab nga gipaila-ila ang Rap sa nagkalain-laing relihiyosong organisasyon sama sa Iglesia Ni Cristo (INC), Ang Dating Daan, Jesus is Lord, El Shaddai, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ug bisan sa mga simbahang Katoliko.

Niadtong Marso 15, gitaho ni Garcia nga aduna nay gibana-bana nga 10,000 ka mga Rap applicants sa tibuok nasod.

Dugang pa kini sa gibana-banang 1.3 milyunes ka mga nagparehistro nga nibisita sa mga buhatan sa Comelec aron magparehistro alang sa 2025 midterm elections ubos sa regular nga rehistrasyon sa tibuok nasod.

Si Garcia niingon nga ang Comelec milantaw nga labing minos tres milyunes ka mga tawo ang magparehistro sa Septiyembre 30 samtang ang rehistrasyon matapos na sa tibuok nasod.

LAPU-LAPU

Atol sa buwag nga pakighinabi, si Ann Janette Lamban, election officer sa Lapu-Lapu City sa Comelec, namahayag nga malinawon ug hapsay ang pagparehistro sa Rap niadtong Biyernes.

Gawas sa Rap, nipahigayon usab og satellite registration ang Comelec Lapu-Lapu sa samang adlaw.

Si Lamban nipahibawo sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Marso 16, nga niabot sa 591 ka mga aplikante ang nagparehistro niadtong Biyernes. Lakip kanila, 18 ang mga aplikante sa Rap. / HIC