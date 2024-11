Steel columns alang sa bus stop sa CBRT giguba

Gisugdan na sa paggguba ang namontar nga steel co­lumns sa bus stop sa duol sa Cebu Doctors Hospital ug Cebu Provincial Capitol building sa Osmeña Boulevard, dakbayan sa Sugbo nga kabahin sa Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Si Norvin Imbong, CBRT project manager, nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Nobiyembre 9, 2024, nga ang steel structures ibutang sa Fuente station sa kasamta­ngan aron magamit sa bus stop sa Package 1 sa proyekto.

Matod ni Imbong nga wala pa siya makapangayo og pagtugot gikan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa paghipos sa mga steel structure sa South Road Properties (SRP).

Matod sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Biyernes, Nobiyembre 8, ang Department of Transportation (DOTr) mipasalig sa pag­hawan sa steel structures nga gigamit nga pundasyon sa leaf-inspired nga atop sa duha ka bus stations nga gitukod karon atubangan sa Capitol building aron likayan ang pagdugay sa kahasol ug kaluwasan sa mga motorista ug pedestrian.

“We will be removing the posts already, either this afternoon or tomorrow,” matod ni DOTr Program Manager Bene­dicto Guia Jr. ngadto kang Gov. Gwendolyn Garcia atol sa tigom sa Kapitolyo biadtong Biyernes.

Ang maong tigom gitambongan usab nilang World Bank (WB) senior operations officer Monica Sawyer, WB transport specialist John Richardson, WB operations mana­ger Dandan Chen, WB senior procurement specialist Domi­nic Aumentado ug DOTr Assistant Secretary James Andres Melad. / RRM, JPS