Stepfather mihapos og bangko sa 8 anyos, sikop

Usa ka ama-ama ang gidakop human nanghapos og lingkuranan sa iyang 8 anyos nga anak-anak nga iyang naabtan nga giduwaan ang bugas mga alas 9:00 pasado sa gabii, Mayo 7, 2026, sud sa ilang panimalay sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo.
Nagtingkagol karon sa Guadalupe Police Station ang suspek nga si alyas Naldo, 42, nagtrabaho isip construction worker.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, gidakop si Naldo sa mga barangay tanod human nagpatabang ang igsuon sa biktima nga nakakita sa paghapos. Ang mga tanod mao nay ni turnover sa suspek ngadto sa police station.
Gikataho nga gihapsan ni Naldo ang iyang anak-anak nga lalaki gamit ang usa ka plastik nga lingkuranan .
Naigo ang biktima sa ulo, batiis, ug bukton, nga miresulta sa iyang pagkaangol ug dinaliang pagdala sa tambalanan.
Atol sa pagpakighinabi ngadto kang Naldo, niangkon kini sa salaod nga iyang nabuhat sanglit nadala siya sa iyang kalagot.
Matod ni Naldo nga gigunting-gunting sa iyang anak-anak ang sako nga gisudlan sa bugas ug nagpasad sa sawog ang sud niini.
Niangkon kini nga niinit ang iyang ulo niadtong tungora hilabi na nga mahal na kaayo ang bugas karon.
Apan matod niya dili ra kusog ang iyang paghapak ug gani nagtuo siya wala ra nasamad ang biktima.
Tungod sa maong panghitabo, wala nagduha-duha ang maguwang sa biktima nga ipapriso si Naldo, kinsa posibleng mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 7610. / JDG