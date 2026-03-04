STET mikondenar sa ‘pagbinastos’ ni Kongresista Suntay sa Kamara

Niluwat og pamahayag ang STET – Women in Cebu Media nga nisuporta sa Movement for the Safety and Welfare of Women Journalists (We-Move) nga nagkondenar batok sa law-ay nga pamahayag ngadto sa kababayen-an ni Kongresista Bong Suntay atol sa deliberasyon sa House of Representatives may labot sa impeachment batok ni Bise Presidente Sara Duterte.
Sa maong pamahayag, gipasiugda sa STET – Women in Cebu Media nga usa sila sa We-Move sa pagbarog batok sa bisan unsang porma sa pagpaubos o pagtan-aw sa babaye isip butang. Giapelar sab nila ang “sobriety and intelligent discourse” sa komunidad sa media sa Sugbo kalabot sa insidente.
Ang We-Move, usa ka konsorsyum nga natukod niadtong 2023 aron pagpalambo sa luwas nga luna, kaayuhan ug seguridad sa kababayen-ang mamamahayag, miingon nga dili angay ug walay luna sa bisan unsang pormal nga forum ang pamahayag ni Suntay.
Ang kontrobersiyal nga insidente nahitabo niadtong Martes, Marso, 3, 2026 nga naatol sa pagbukas sa National Women’s Month ug pipila ka adlaw sa dili pa ang International Women’s Day sa Marso 8.
Sumala sa grupo, ang mga pulong nga ipamulong sulod sa mga lugar nga adunay gahom sama sa mga hawanan sa Kongreso ug sa mga plataporma sa media adunay bug-at nga impluwensiya.
Gipaningkamutan sa We-Move nga dunay manubag ug klarong tulubagon aron ipakita nga ang mga misogynistic ug makapaubos nga pamahayag walay luna sa usa ka demokratikong katilingban
NAG-PUBLIC APOLOGY
Samtang nangayo og pasaylo si Suntay sa iyang kontrobersiyal nga pamahayag nga nagpantasya sa aktres nga si Anne Curtis, apan nibarog gihapon sa iyang giingong “analogy” nga gigamit aron ipasabot ang punto sa impeachment.
Niluwat si Suntay sa maong pamahayag isip depensa sa gisulti ni Duterte nga wala siya motambong sa State of the Nation Address (Sona) ni Presidente Bongbong Marcos niadtong Hulyo 2024 tungod kay giisip niya ang iyang kaugalingon nga “designated survivor.”
Ang ‘Designated Survivor’ mao ang usa ka opisyal sa gobiyerno nga tinuyo nga gipahilayo sa usa ka dako ug importanteng kalihukan diin nagtigom ang mga nangulong lider sa nasod.
Gipanalipdan sab ni Suntay ang laing pamahayag ni Duterte nga siya nakigsabot og usa ka hitman aron patyon si Marcos, ang asawa niini, ug ang kanhing Speaker sa Kamara nga si Martin Romualdez, kon siya mismo patyon o ipapatay.
Sa interbyu sa mga tigbalita niadtong Marso 4, niingon si Suntay nga walay malisya ang iyang intensiyon ug wala siya magtinguha nga makapasakit pinaagi sa maong pananglitan.
Nangayo siya og dispensa kang Curtis ug sa uban pang nasakitan, apan gibalik-balik nga ang iyang gihimo usa lamang ka “fictitious situation” aron ipakita nga ang “desire” ug “imagination” dili maoy basehan sa usa ka impeachable offense. / FVQ / TPM