Stevens utok sa Celtics

Nilanat og kapin sa dekada, pinugaay og singot sa utok sa front office, draft moves, ug pipila ka suwerte sa free agency ang nagporma og puwersa nga nakaputol sa 16 ka mga tuig nga kahidlaw sa Boston Celtics sa kampyunato sa Natio­nal Basketball Association (NBA).

Apan ning higayuna diin nakagapos na og long term nga kontrata si NBA Finals MVP Jaylen Brown unya mosunod niini si Jayson Tatum, gamay na lang ang trabahuon sa Celtics isip pagpangandam sa ilang tinguha nga mahimong labing unang back-to-back champions sukad niadtong 2018.

Ang majority owner sa Celtics nga si Wyc Grousbeck nitumbok ni president of basketball operations Brad Stevens nga maoy utok sa pagkahulma sa puwersa sa 2024 champions.

Sa wala pa siya nasulod sa front office, si Stevens gikuha una sa Celtics isip head coach niadtong 2013.

“We all watched the team the last few years. Great teams, but not quite there,” matod ni Grousbeck.

“And Brad was brilliant. We knew we needed to make changes ... and he got it done.”

Nagsugod ang malampusong mga lakang ni Stevens niadtong February 2022 trade deadline diin nakuha sa Celtics si Derrick White, usa ka batan-ong defensive-minded reserve sa San Antonio Spurs.

Human napilde ang Celtics sa Golden State Warriors sa 2022 NBA Finals, gipatangtang ni Stevens si coach Ime Udoka ug gitudlo si bench assistant Joe Mazzulla sa labing taas nga posisyon sa coaching staff.

Unya dihang napilde ang Celtics sa Miami Heat sa conference finals niadtong 2003, daghang ang nangangha sa lakang nga gihimo ni Stevens.

Gibuhian sa Celtics ang beterano ug usa sa ilang mga lider nga si Marcus Smart ug kasamtangang NBA Sixth Man of the Year Malcolm Brogdon aron makuha sila si 7-footer Kristaps Porzingis ug defensive stalwart Jrue Holiday.

Sa sayong bahin pa lang sa 2023-24 season, nasuta na sa Celtics nga sila si Porzingis ug Holiday ang kuwang sa ilang mga piyesa aron makabaton og kampyunato.

Tinguha sa Celtics nga wala’y mausab sa kasamtangan nilang puwersa sa ilang paggukod sa ika-19 nilang kampyunato sa kinatibuk-an. / AP