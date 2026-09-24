Stevenson vs. Pacquiao nakaplano

Adunay posibilidad nga moaway si Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa giplano sa Netflix nga blockbuster double main event boxing promotion diin apil ang gikahinamang heavyweight title fight tali sa British fighters nga sila si Tyson Fury ug Anthony Joshua.
Ning maong tahas, kontrahon sa Pambansang Kamao ng Pilipinas si World Boxing Organization (WBO) light welterweigh champion American Shakur Stevenson, taho sa www.boxingscene.com.
Gikataho nga duha ka personalidad nga adunay kalambigitan sa negosasyon ang nagkanayon nga tinguha gyud sa Netflix nga madayon ang double main event card nga giplanong ipahigayon karong Disyembre 11, 2026, sa Principality Stadium sa Cardiff Wales, United Kingdom.
Ang away nila ni Fury ug Joshua taudtaod na nga gikasabutan ug gituohang madayon gyud ilang away base sa giplano bisan unsa pa’y resulta sa negusasyon kabahin sa away nila ni Pacquiao (62-8-3, 39KOs) ug Stevenson (25-0, 11KOs).
Ning puntoha, nagkanayon ang advisor ni Pacquiao nga si Jas Mathuer nga wala pa napadala ang bout agreements bisan asa nila ni Pacquiao ug Stevenson.
Hinuon, gipasabot ni Mathur nga ang promoter ni Stevenson nga mao ang TKO Group Holdings, parent company sa Zuffa Boxing, aktibong nakigsabot kaniya.
Sa pagkakaron, malaumon si Mathur nga madayon ang away nila ni Pacquiao ug Stevenson base sa ilang panagsabotsabot sa kadagkuan sa TKO Group Holdings.
Gipasabot ni Mathur nga ang premyo ni Pacquiao maoy kasamtangan naa sa lamesa sa negosasyon.
Kon masulbad kining maong isyu, asoy ni Mathur nga posibleng mohanoy na ang dagan sa negosasyon. / ESL