Opisyal nang mipalanog sa iyang presensya sa UFC si Navajo Stirling.
Ang 29-anyos nga taga-New Zealand nipakita og usa ka career-defining nga eksibisyon sa labing dakong away sa iyang karera, diin iyang gipakamang ang kanhi kampiyon nga si Jiri Prochazka sa main event sa UFC Qatar niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, sa ABHA Arena sa Doha.
Ang makusog nga right hook ni Stirling niigo gyud og sakto sa apapangig ni Prochazka, nga nagpatumba ug nagpawong sa panimuot sa kanhi light heavyweight king sa nahabiling duha na lang ka segundos sa ikaduhang hugna.
Tungod sa iyang eksplosibong kampanya karong 2026, nasulod na ni Stirling ang iyang kaugalingon sa light heavyweight title picture. Apan ang iyang dalan paingon sa title shot adunay gamay nga kakulian tungod kay ang iyang kauban sa City Kickboxing nga si Carlos Ulberg maoy kasamtangang naghupot sa 205-pound nga korona.
Ang maong kadaogan maoy ikaupat nga sunodsunod nga stoppage ni Stirling karong tuiga ug ang iyang ikapitong sunodsunod nga kalampusan sulod sa Octagon.
Gipabilin niyang limpyo ang iyang propesyonal nga rekord sa 12-0, ug nakakolekta na karon si Stirling og back-to-back nga knockouts batok sa mga kanhi kampiyon, human usab niya gipahunong si Jan Blachowicz niadtong Agosto.
"That was one I needed just to get some respect,” matod ni Stirling human sa away. “People keep moving the goalposts for me in terms of where I am, and everybody wrote me off when I first got to the UFC. I knew if I put this guy out—the fan-favorite light heavyweight—everyone was going to be put on notice." / RSC