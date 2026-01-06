Sto. Niño moistar og 1 ka gabii sa St. Joseph Parish

Ipahigayon sa National Shrine of Saint Joseph ang usa ka overnight nga Traslacion sa Santo Niño isip kabahin sa mga dagkong relihiyosong kalihukan sa parokya alang sa Bag-ong Tuig 2026, sumala ni Father Ian Fel Balankig, ang rector sa shrine.
Matod ni Father Balankig, ang Traslacion usa na ka karaan nga tradisyon sa lokal nga pagsaulog nga nagsimbolo sa pagbisita sa Balaang Bata ug sa Birhen Maria ngadto kang San Jose, ang ulo sa Balaang Pamilya, sa National Shrine of Saint Joseph.
Alang sa pagsaulog karong tuiga, gipahibalo ni Balankig nga ang imahe sa Santo Niño magpabilin og tibuok gabii sa shrine aron mahatagan ang mga parokyano, pilgrim, ug mga deboto og mas taas nga oras sa pag-ampo ug paghalok sa imahe.
Ang Traslacion mahitabo sa Enero 15, 2026.
Ang Welcome Mass gitakda sa alas 9:00 sa buntag sa National Shrine of Saint Joseph nga sundan dayon sa walay hunong nga veneration ug paghalok sa imahe.
Ang simbahan magpabiling abli tibuok adlaw ug tibuok gabii, diin adunay daghang misa nga saulogon hangtod sa banagbanag sa sunod adlaw.
Ang Farewell Mass ipahigayon sa alas 4:00 sa buntag sa Enero 16, 2026.
Dugang ni Balankig, mahinungdanon kini nga kalihukan dili lang sa simbahan kondili lakip na sa tibuok Dakbayan sa Mandaue tungod kay dungan kini sa Panagtagbo Festival.
Human sa pagbisita sa National Shrine of Saint Joseph, ang imahe sa Santo Niño duna usab overnight nga pagbisita sa National Shrine of Our Lady of the Rule (Birhen sa Regla) sa Lapu-Lapu.
Ang katapusang misa didto saulogon sa alas 8:00 sa gabii, nga sundan sa pag-ampo ug veneration diin magpabiling abli ang simbahan tibuok gabii.
Nakig-alayon na ang parokya sa kagamhanan sa dakbayan ug uban pang ahensiya sama sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), Philippine National Police (PNP), Department of General Services (DGS), ug City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) alang sa kaluwasan ug kahapsay sa maong okasyon. / ABC