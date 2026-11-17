Gipadayag ni Converge FiberXers guard Alec Stockton ang iyang grabe kahinam sa ilang kampanya sa umaabot nga semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup, nga sugdan karong Disyembre 4, 2026, sa Ninoy Aquino Stadium.
Dili kini ikasupresa gumikan kay mao kini ang labing unang higayon nga nakasulod sa semis ang FiberXers sukad napalit niini ang prangkisa sa Alaska Aces niadtong 2022.
Sa orihinal nga lineup sa FiberXers, si Stockton ug Justin Arana na lang ang nahabilin.
Tataw nga dili kuntento ang FiberXers nga sa semis ra sila kutob.
“The job ain’t finish, and we’ll keep on going. I can’t imagine we’re here right now, but there’s still so much work to be done to be able to get into the next level,” matod ni Stockton, nga napatik sa www.pba.ph.
Apan puwerte kalisod nga tahas ang sagubangon sa FiberXers sa semis gumikan kay nagbabag sa ilang agianan ang NLEX Road Warriors, nga kuyaw kaayo’g gipakita ning maong komperensiya ubos sa paggiya ni coach Jimmy Alapag. / ESL