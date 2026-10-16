Stoudemire hingpit na nahimong polis

Nigraduwar ang National Basketball Association (NBA) legend Ama’re Stoudemire sa Miami Dade College School of Justice’s Basic Law Enforcement Academy kagahapon, Biyernes, Oktubre 16, 2026 (PH time).

Niini, hingpit na nga nahimong polis si Stoudemire kinsa bag-ohay lang gipahiluna sa Naismith Basketball Hall of Fame.

“Becoming a police officer was a childhood dream, inspired in part by family members who served in law enforcement,” pamahayag sa Miami Dade College sa social media.

Si Stoudemire nag-average og 18.9 ug 7.8 rebounds sa iyang pagduwa sa NBA. / Gikan sa wires