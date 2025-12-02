Street cleaner naligsan, naangol

Nalandig sa talamban ang usa ka street cleaner ug ang drayber sa motorsiklo nga nibangga niini sa may Gorordo Ave., Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo alas 4:00 pasado sa kaadlawon, Disyembre 2, 2025.
Ang maong tiglimpyo mao si Alyas Linda, 59, ug residente sa Upper Laguerta sa naasoy nga barangay.
Sa nasayran, si Linda nanglimpyo sa kilid sa karsada sa nahisgutang dapit apan kalit lang kini nabanggaan sa motorsiklo nga gimaneho sa 28-anyos nga lalaki nga si alyas Ralph.
Gituohang nakainom ang maong drayber diin wala na nagkadimao ang dagan niini ug nipidpid daplin sa karsada diin nahimutang ang tiglimpyo.
Matod ni Ralph nga padulong na unta siya mopauli sa ilaha sa susamang barangay apan pag-abot sa dapit nangatarungan kini nga wala siya kabantay ni Linda kay ngit-ngit ang palibot.
Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang duha nga niresulta sa ilang pagkaangol diin nagrabihan ang ilang mga ulo. / JDG