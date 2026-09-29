Strike ‘wa makapiang’ sa operasyon sa public transportation sa Sugbo

Gibanabana nga 100 ka drayber nga sakop sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) Cebu Chapter ang nisalmot sa tunga sa adlaw nga transport strike sa Cebu City niadtong Martes, Septiyembre 29, 2026, aron ipadayag ang ilang pagsupak sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana.
Matod ni Piston Cebu Chapter President Greg Perez, nagsugod ang ilang welga alas 6 sa buntag ug natapos sa udto.
Matod ni Perez, usa lang ka adlaw ang ilang transport strike sa Cebu, lahi sa Metro Manila diin duha ka adlaw ang pagwelga sa mga drayber.
Matod niya, wa na magpakahilom ang mga drayber tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa diesel nga dakong epekto sa ilang kita ug panginabuhi.
“Dili na nato maagwanta ang sistema sa pagsaka sa presyo sa lana,” matod ni Perez ug niingon nga andam ang mga drayber nga isakripisyo ang ilang kita sulod sa usa ka adlaw aron madungog sa gobiyerno ang ilang mga kabalaka.
MALINAWON
Samtang, gihulagway sa kapulisan sa siyudad nga malinawon ug hapsay ang gilusad nga transport strike ug protesta sa mga transport group sa Metro Cebu.
Matod ni Police Captain Raymart Rabanes, officer-in-charge sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office (CCPO) nga maoy nag-supervise sa security deployment sa downtown Colon, wala makahatag og dakong problema sa dagan sa trapiko ang gihimong protesta sa mga progresibong grupo.
Una nga nagtigom ang mga cause-oriented group sa P. Del Rosario, atbang sa usa ka bangko alas 7 sa buntag hangtod alas 9, ug nagmartsa paingon sa Colon alas 11 sa buntag.
“So far naman sir peaceful lang man sila, nisunod man pud sila sa atong hangyo nila nga dili sila magpatunga sa karsada,” matod ni Rabanes.
Gidugang ni Rabanes nga base sa ilang monitoring, wala makaparalisa sa transportasyon ang gihimong strike sa mga drayber nga miyembro sa Piston.
Daghang publikong sakyanan ang nagpadayon gihapon sa pagpamasahero ug wala sab matanggong ang riding public. / Dugang taho ni CDF