Student-athlete kaniadto, maestro na karon

Dili masukod ang kalipay sa bag-ong lisensyado’ng maestro nga si Dwight Galolo, taga Bohol, pagkadungog niya sa balita nga nakapasar siya sa Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) – Secondary Level, sumala sa gipagawas bga resulta sa Professional Regulation Commission (PRC) niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025.
Usa na ka dakong kalampusan alang kang Galolo ang pagbutang sa titulong “LPT” sa katapusan sa iyang pangalan, nga usa ka damgo nga gisukip sa daghang sakripisyo ug lisod nga mga desisyon.
Aron kini makab-ot, iyang gipahimuslan ang iyang talento isip atleta sa dagan nga nahimong iyang tulay aron makaeskwela og kolehiyo sa usa ka iladong unibersidad sa Sugbo diin iyang girepresentar ang maong tunghaan sa nagkalainlaing kompetisyon.
Tungod sa iyang pagka-atleta, nakahuman siya sa iyang pag-eskwela bisan pa man sa kaguol ug kamingaw nga iyang giagian tungod kay layo siya sa iyang pamilya sa Bohol.
Aron masuportahan ang iyang panginahanglan sa pag-eskwela, lainlaing mga diskarte ang gihimo ni Galolo.
Nakasulay siya og pagbaligya og nagkalainlaing klase sa sports T-shirt ug kanunay usab siyang mosalmot sa mga fun run.
Ang mga premyo ug halin nga iyang makuha gikan niini maoy nagdugang sa iyang allowance, diin literal nga ang iyang lawas ug paningkamot ang iyang puhonan.
Human siya nakagradwar, wala dayon siya ni-take sa licensure examination ug iyang gipili nga mangita una og trabaho ug mopahuway og kadiyot.
Nakatrabaho siya sa usa ka pribadong tunghaan sa Bohol, niapil sab sa mga dance contest, ug nagsilbi isip trainer sa dagan diin padayon niyang gigamit ang iyang talento aron makapanginabuhi.
Paglabay sa pipila ka bulan ug sa dihang igong nakatigom na og salapi, nibalik si Galolo sa Cebu aron mag-review alang sa pag-take sa LEPT.
Gipaninguha niya nga kausa ra siya mokuha sa eksaminasyon. Sa dihang gipagawas ang resulta, napuno sa kalipay ang iyang kasingkasing sa pagkakita sa iyang ngalan tali sa mga nakapasar.
Karon nga usa na ka lisensyado’ng propesyonal nga magtutudlo, mas daghan na ang mga oportunidad nga nagpaabot kang Galolo.
Dako ang iyang pasalamat sa iyang ginikanan, mga higala, ug labaw sa tanan sa Ginuo nga kanunay nigiya kaniya.
Ang tanang sakripisyo ug kahago nga iyang giantos sa miaging mga tuig, karon klarong nagbunga, usa ka inspirasyon alang sa kabatan-onan sa komunidad nga ang damgo mahimong matuman pinaagi sa paningkamot, paglahutay, ug pagtuo. / Sinuwat ni John Velez