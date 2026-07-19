Suarez gipakamang ang mexicano

Usa ka round lang ang gikinahanglan ni Pinoy fighter Charly Suarez ug gipatulog ang Mexican nga si Manuel Avila sa first round aron makuha ang World Boxing Organization (WBO) International Super Featherweight belt didto sa San Bernardino, California niadtong Dominggo, Hulyo 19, 2026 (PH time).
Nipabuto og bug-at nga mga kumo si Suarez nga gisundan og kombinasyon nga nitay-og ug nakapatumba ni Avila sa uwahing bahin sa first round.
Gisuwayan pa pagbangon sa Mexicano apan naklaro nga di na kini makapadayon og giundang na sa referee ang boksing sa nahabilin nga 29 segundos sa unang round.
Tungod sa maong kadaugan, pabilin nga limpyo ug wala'y mantsa ang rekord ni Suarez nga duna nay 19-0. Labaw sa tanan, nagpabilin ang iyang status isip mandatory challenger para sa rematch batok sa WBO ug International Boxing Federation (IBF) unified super featherweight champion Emanuel Navarrete.
Kini ang unang away Suarez human sa kontrobersiyal nga no contest nga dula batok kang Navarrete niadtong Mayo 2025. Posible na unta tong daog sa Pinoy fighter, apan gideklara sa referee nga ang gisi sa ulo ni Navarrete—nga maoy rason nganong giundang sa doktor ang away.
Sukad niadto, nimando na ang WBO og rematch, apan mas gipili ni Navarrete nga makig-unification fight batok kang Eduardo Nunez diin nakuha pa gyod niya ang IBF nga bakos. / RSC