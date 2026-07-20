Suarez mi-knockout sa Mexican sa 1st round

Naangkon sa usa sa kasamtangang dekalidad nga mga boksidor sa Pilipinas nga si Charly Suarez ang World Boxing Organization (WBO) International super featherweight title pinaagi sa makapaukyab nga 1st round knockout nga kadaugan batok kang Mexican Manuel Avila niadtong Dominggo, Hulyo 19, 2026 (PH time), sa San Bernardo, California, USA.
Si Suarez kinsa usa ka Olympian nga nagrepresentar sa Pilipinas sa 2016 Rio Games, nagpabiling mandatory contender ni WBO super featherweight champion Mexican Emanuel Navarrete tungod ning kadaugan.
Pagsugod pa lang sa away, niagresibo na si Suarez ug wala niya lung-i si Avila hangtod nga iya kining na-knockout sa labing unang 2:31 minutos pa lang sa away.
Nahimo kini ni Suarez bisan mao kini ang labing una niyang away gikan niadtong Mayo 2025.
Si Suarez kinsa gituohang mahimong world champion sa umaabot, nisaka sa 19-0, 11KOs nga rekord. / ESL