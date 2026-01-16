Suarez & Sons Inc., way koneksyon sa kontrobersyal nga medal supplier sa CCM

Giklaro sa Suarez & Sons Inc. nga wala silay koneksyon sa Suarez Arts, ang suplayer sa medalya nga nalambigit sa kontrobersiya sa Cebu Marathon 2026.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gi-post sa ilang Facebook page, ang kompanya niingon nga wala silay kalambigitan sa Suarez Arts ug gihimo nila ang maong pagpatin-aw aron malikayan ang kalibog sa publiko tungod sa pagkaparehas sa ilang mga ngalan.
Kini nga pamahayag nigawas human nangayo og pasaylo ang Cebu Marathon Organizing Committee ngadto sa mga runner nga nakahuman sa lumba apan wala dayon makadawat sa ilang mga finisher’s medal nga gikan sa Suarez Arts.
Matod sa mga organizer, ang mga medalya nga gisuplay sa Suarez Arts naulahi og abot tungod sa problema sa shipping ug logistiks, diin nagsugod ang pagpanghatag niini alas 6:51 na sa buntag sa adlaw sa lumba.
Nipasalig ang komite sa tanang apektadong runners nga madawat gihapon nila ang ilang mga medalya. / CDF