Subangdaku Flyover, Mandaue gipasirhan

Hingpit nga gisirhan sa Mandaue City ang Subangdaku Flyover sugod niadtong buntag sa Sabado, Agusto 29, 2026, aron kasugdan ang pag-ayo sa dalan.
Ang pagpasira nahukman human sa tigom tali sa Department of Public Works and Highways (DPWH), mga contractor, ug ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Sumala ni Hyll Retuya, hepe sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), kinahanglang sirhan ang tibuok flyover aron mapadali ang trabaho.
“Kinahanglan gyud nga adunay full closure tungod kay gusto namo nga mapadali ang trabaho, ug ang Subangdaku Flyover adunay duha lamang ka pig-ot nga lane nga nagsilbi sa magkaatbang nga direksyon,” matod ni Retuya.
Hatagan og 10 ka adlaw ang contractor aron humanon ang proyekto, basta maayo ang panahon.
Gibalibaran sa dakbayan ang hangyo sa kontraktor nga duha ka semana nga pagtrabaho.
Aron dili magpundo ang trapiko sa ubos sa flyover, gipatuman ang alternatibong agianan.
Ang mga sakyanan nga susama og direksyon makalahos nga walay hunong bisan nga gipawong ang mga traffic light.
Apan ang mga heavy truck nga gikan sa Logarta padulong sa Panagdait gidid-an sa pag-agi sa ubos sa flyover tungod sa mubo nga overhead clearance ug mga traffic light.
Nagpadala na ang Team og kapin sa lima ka enforcer sa ubos sa flyover ug dugang nga manning personnel sa mga alternatibong rota aron pagdumala sa trapiko, ilabina sa
ting-eskwela.
Gipahinumdoman ang mga drayber nga magplano daan sa ilang biyahe panahon sa peak hours ug motahod sa instructions sa mga enforcer. / ABC