Subangdaku skywalk naayo na

Luwas na nga makatapok ang mga estudyante ug mga pedestrian sa Barangay Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue, human pormal na nga gi-turnover ang naayo nga skywalk nga aduna nay bag-ong atop, pintal, ug nindot nga suga.
Si Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, uban sa Simon Agri Business Corp. ug Pacific Paint Boysen Philippines Inc., maoy nangu sa turnover niadtong Martes, Pebrero 24, 2026.
Kahinumdoman nga ang maong skywalk grabeng naguba kaniadto tungod sa Bagyong Odette, diin nawagtang ang tibuok atop niini.
Pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement, ang Simon Agri Business Corp. ug Pacific Paint Boysen Philippines Inc. maoy nigasto sa tanang materyales ug trabaho, lakip na ang atop, pintal, ug suga nga wala’y nagasto ang kagamhanan sa siyudad.
“Para ra man sad ni sa safety sa atong mga estudyante ug ginikanan, labi na diri sa Subangdaku Elementary School,” matod ni Ouano, nga nihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa panagtambayayong tali sa lokal nga gobiyerno ug sa pribadong sektor.
Gipadayag usab ni Iris Mae Petancio, prinsipal sa Subangdaku Elementary School, ang iyang kalipay tungod kay ang mga estudyante dili na kuyaw sa pagtabok sa dalan ug dili na usab sila mabasa sa uwan kon mogamit sa skywalk.
Ang skywalk sa Subangdaku usa lang sa siyam ka mga skywalk sa Mandaue nga ubos sa programang ‘Adopt-a-Skywalk’.
Ubos niini nga programa, ang pribadong sektor maoy mogasto sa pagpaayo ug pagpanindot.
Ang Mandaue ug barangay maoy mopalig-on sa seguridad ug kahapsay sa dapit.
Gibutyag ni Mayor Ouano nga kini nga inisyatiba nagsugod sa dihang nangayo og tabang ang siyudad sa mga negosyante pinaagi sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry. / DPC