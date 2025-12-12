Superbalita Cebu

Subo ang Pasko sa mga nasunogan

Subo ang Pasko sa mga nasunogan
SUNOG : Gipasiritan og tubig sa kabumberohan ang sunog nga miigo sa pipila ka mga balay sa Balaga Drive, Barangay Labangon, Cebu City niadtong Miyerkules, Disyembre 10, 2025. / JUAN CARLO DE VELA
Published on
Subo ang Pasko sa mga nasunogan
NANGUYKOY: Mga residente nangita og mga butang nga mahimo pa nilang magamit human sa sunog nga niigo sa pipila ka panimalay sa Sityo All Season 3, Barangay Cogon Pardo, Cebu City niadtong Martes, Disyembre 9, 2025. / JUAN CARLO DE VELA

Dul-an sa 400 ka mga indibidwal ang posibleng magsaulog sa Pasko sa mga evacuation center o sa kadalanan human sa upat ka managlahing sunog nga niigo sa Metro Cebu sulod lang sa 24 oras sayo niining semanaha.

Samtang nangandam ang kadaghanan alang sa holidays, naglisod pa pagbangon ang 87 ka pamilya sa Brgy. Cogon Pardo human naugdaw ang ilang mga pinuy-anan niadtong Martes. 

Gisundan  kini dayon og mga insidente sa Mandaue, Liloan, ug Labangon pagka Miyerkules.

Imbes mga regalo ug dekorasyon, mga relief goods ug construction materials karon ang gikinahanglan sa mga biktima.

Dili pa man tuod Fire Prevention Month  apan nakatala na og “alarm warning” ang Metro Cebu human sa upat ka managlahing sunog.

Ang sunodsunod nga insidente nagsilbing pahinumdom sa publiko nga dili mokumpiyansa bisan sa bugnaw nga panahon sa Disyembre. / JCDV 

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph