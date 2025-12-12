Subo ang Pasko sa mga nasunogan

Dul-an sa 400 ka mga indibidwal ang posibleng magsaulog sa Pasko sa mga evacuation center o sa kadalanan human sa upat ka managlahing sunog nga niigo sa Metro Cebu sulod lang sa 24 oras sayo niining semanaha.
Samtang nangandam ang kadaghanan alang sa holidays, naglisod pa pagbangon ang 87 ka pamilya sa Brgy. Cogon Pardo human naugdaw ang ilang mga pinuy-anan niadtong Martes.
Gisundan kini dayon og mga insidente sa Mandaue, Liloan, ug Labangon pagka Miyerkules.
Imbes mga regalo ug dekorasyon, mga relief goods ug construction materials karon ang gikinahanglan sa mga biktima.
Dili pa man tuod Fire Prevention Month apan nakatala na og “alarm warning” ang Metro Cebu human sa upat ka managlahing sunog.
Ang sunodsunod nga insidente nagsilbing pahinumdom sa publiko nga dili mokumpiyansa bisan sa bugnaw nga panahon sa Disyembre. / JCDV