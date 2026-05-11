Subpoena alang ni dela Rosa gidawat, apan wa mopirma

Gikompirmar sa buhatan ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa niadtong Lunes Mayo 11, 2026, nga ang mga personahe sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) naghatod og subpoena kabahin sa imbestigasyon sa giingong extrajudicial killings, apan wala kini pirmahi.
Nagbilin lang og kopya sa maong dokomento ang CIDG.
Sumala sa usa ka kawani, ilang nadawat ang kopya apan dili maisip nga opisyal nga gidawat kay way instruction gikan sa senador.
Si Police Capt. Larry Ray, nga naghatod sa subpoena, niingon nga giisip gihapon sa PNP-CIDG nga nahatod na ang dokumento human gidawat sa mga kawani ang kopya, apan nagdumili sila sa pagpirma.
Gipasidan-an sab ni Ray nga posibleng adunay legal nga sangputanan kon mapakyas si Dela Rosa sa pagtuman sa subpoena, lakip na ang posibilidad nga mapahamtangan og indirect contempt.
Ang subpoena nagmando kang Dela Rosa nga motunga sa mga imbestigador sa Camp Crame sa Quezon City sa Mayo 14 aron mohatag og sinumpaang pamahayag ug moduso sa mga dokumento nga may kalabutan sa imbestigasyon.
Sumala sa CIDG, ang imbestigasyon naglangkob sa mga kahimtang ug detalye sa giingong extrajudicial killings sa Rehiyon sa Davao base sa mga pagdungog sa House of Representatives Quad Committee ug sa mga gipadayag ni SPO3 Arturo Lascañas (retired) sa publiko nga mga interbyu.
Wala pa motambong si Dela Rosa sa Senado sukad sa Nobiyembre 2025 human mogawas ang mga taho kabahin sa giingong arrest warrant nga gipagawas sa International Criminal Court nga may kalabutan sa kampanya batok ilegal nga druga sa administrasyong Duterte. / PNA