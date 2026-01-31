Subsob nga operasyon batok swertres, 4 sikop

Hugot nga kampanya batok sa ilegal nga sugal ang gilusad sa nagkadaiyang police stations sa Probinsya sa Sugbo, nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka coordinator ug tulo ka inahan nga nagtrabaho isip mga “usher” sa swertres nga walay pagtugot gikan sa PCSO.
Sa lungsod sa Sibonga, nasikop sa akto niadtong Huwebes sa hapon, Enero 29, 2026, ang suspek nga giila nga si alyas “Boy”, 35-anyos ug residente sa Barangay Simala.
Ang operasyon gipahigayon sa Sibonga Police Station ubos sa pagpanguna ni OIC PCPT Henry C. Estoy.
Nakuha gikan sa posisyon ni Boy ang usa ka writing pad nga gigamit isip tally sheet, usa ka ballpen, ug halin nga mokabat sa P800.00. Giingong nagsilbi siyang coordinator sa mga maniningil og pusta sa maong dapit.
Samtang didto sa Dakbayan sa Toledo, duha ka inahan ang dungan nga napusasan sa managlahing lugar niadtong Miyerkules sa hapon, Enero 28, 2026.
Unang nasikop sa Brgy. Sangi si alyas “Marie”, 46, diin nakuha kaniya ang usa ka bundle sa stub nga puno sa number combinations ug halin nga P240.00.
Paglabay sa napulo ka minuto, nasikop usab sa Brgy. Poblacion si alyas “Tes”, 43, kinsa nakuhaan og stub ug halin nga P205.00.
Wala usab paluagi sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang ilang operasyon diin nadakpan niadtong Huwebes, Enero 29, ang 26-anyos nga si alyas “Lynlyn” didto sa Brgy. Pangdan.
Ang mga intel operatives sa Naga Police nakakuha gikan ni Lynlyn og P230.00 nga halin, usa ka police bet buyer ticket, carbon paper, ug uban pang kagamitan sa panigarilyo og pusta.
Parehong rason ang gipamahayag sa tulo ka inahan ngadto sa mga otoridad, ang kawad-on sa trabaho ug ang tinguha nga makatabang sa galastuhan sa pamilya ug makahatag og pagkaon sa ilang mga anak.
Bisan pa niini, gipasabot sa kapulisan nga ang ilang gibuhat usa ka kalapasan sa balaod.
Ang tanang dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act No. 9287 (Illegal Number Games) ug kasamtangang gitangong sa tagsa-tagsa ka mga police stations samtang giandam ang mga dokumento para sa korte. / GPL