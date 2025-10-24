Sucal nagplano na moduwa sa abroad

Human sa iyang kampanya sa Philippine Open, nagkanayon ang 16-year old-Filipino pool sensation nga si Jaybee Sucal nga mosugod na siya pagsalmot og dakong mga torneyo sa billiards sa gawas sa Pilipinas.
Gipasabot ni Sucal nga wala siya niapil og mga torneyo sa gawas sa nasod gumikan kay wala pa siya nakakuha og passport.
Matod ni Sucal kinsa naila sa social media sa pustaanay nga mga moduwa, nga mokuha na siya og passport sa umaabot.
Ang Philippine Open maoy labing unang international tournament nga naapilan ni Sucal. / ESL