Suganob 100% ang pagsalig vs. Tanzanian

Bisan dul-an sa usa ka tuig nga wala siya nakaaway, si one-time world title challenger Regie Suganob nipadayag og 100 percent nga pagsalig nga modaog siya batok kang world-ranked Tanzanian warrior Mchanja Yohana sa main event sa PMI Bohol Boxing Promotions card "Kumong Bol-anon 23" karong Sabado, Nobiyembre 22, 2025, sa PMI Main Campus Gym sa Tagbilaran City, Bohol.
Gipasabot sa lumad nga Boholano nga bisan wala siya'y away, padayon ang iyang pag-training ug nakig-sparring siya sa iyang mga kauban sa PMI Boxing Stable.
"Ang akong preparation akong gi-maintain for one year. 100 percent ko ready pero dili lang ko mokompiyansa kay rated pud biya akong kontra," matod ni Suganob.
Masaligon si Suganob nga wala matay-i ang iyang abilidad ug mismong ang iyang manager nga si PMI Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot nipasalig niini.
"Regie won't have any ring rust because he's maintained his training. There will be no rust issues for him," batbat ni Podot.
Gipasabot ni Podot nga mahinungdanon kining awaya alang kang Suganob kay kini usa sa mga pultahan nga posibleng maghatag kaniya og oportunidad nga makapanuktok og balik alang sa world title.
Si Suganob kasamtangang rated No. 4 sa World Boxing Organization (WBO), No. 9 sa World Boxing Council (WBC), ug No. 11 sa International Boxing Federation (IBF) light-flyweight division.
"We followed the instructions of the WBO to let him fight a world-rated fighter," batbat ni Podot.
Sa iyang bahin, si Yohana nagtinguha nga makabawi human siya gipilde pinaagi sa unanimous decision sa laing Pinoy nga si kanhi world champion Milan Melindo sa premiro niyang pag-asdang sa Pilipinas niadtong 2023.
"We're ready. We're here to win. We're back here (Pilipinas) and we're taking it seriously. There's no room to run," matod ni Yohana pinaagi sa usa ka interpreter.
Si Suganob adunay 16-1, 6KOs nga rekord samtang si Yohana adunay 21-6-1, 15KOs nga rekord.
Laing gikahinamang away sa promosyon mao ang tali nila ni Leonard Pores III (8-0, 7 KOs) ug Cebu-based Japanese Kiyoto Narukami (5-1-1, 2 KOs), kinsa mag-ilog sa bakanteng IBF Youth flyweight strap.
Magsangka sab sila si Freshler Utrera (4-0, 2 KOs) batok Sherwin Dacullo (4-1-1, 2 KOs) alang sa inilugay sa Philippine Youth minimumweight belt.
Mokompleto sa mga parisan mao ang tali nila ni Virgel Vitor (23-4, 16 KOs) batok Alven Vergara (8-4-1, 6 KOs), Gerwin Asilo (11-1, 5 KOs) batok Yeroge Gura (8-2-1, 3 KOs), Jericho Acaylar (1-0, 1 KOs) batok Francis Arante (0-0-1), ug Jick-Kier Autida (0-0)batok John Paul Oyong (0-2). / ESL