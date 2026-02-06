Suganob adunay bag-ong kontra

Adunay bag-ong kontra si kanhi world title challenger Filipino Regie Suganob sa main event sa PMI Bohol Boxing Promotions card "Kumong Bol-anon XXIV" karong Pebrero 28, 2026, sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol.
Imbes nga si world-rated Venezuelan Rodrigo Ramirez, si Suganob makigbinukbokay na sa beterano ug kanhi regional champion nga si South African Siphamandla Baleni.
Makonsiderar nga usa kini ka maayong tune-up bout alang ni Suganob sa dili pa ang posible niyang pag-away og balik alang sa world title.
Si Baleni nakasagubang na og 31 ka mga away sa iyang 14 ka tuig isip boksidor. Naila siya nga adunay lig-ong apapangig ug wala pa kini sukad natumba ibabaw sa ring.
Lakip sa mga nakontra na ni Baleni sila si world-ranked fighters Beaven Sibanda ug Hasanboy Dusmatov, ug kanhi world champion Nkosinathi Joyi.
Si Baleni kinsa kanhi tag-iya og World Boxing Organization (WBO) Global ug Africa titles, adunay 21-8-2, 8KOs nga rekord.
Samtang si Suganob kinsa maoy kasamtangang rated No. 3 sa WBO, No. 5 sa International Boxing Federation (IBF), ug No. 6 sa World Boxing Council (WBC), naghupot og 17-1, 6KOs nga rekord.
Lakip sa labing giatangan sa promosyon mao ang away sa anak ni boxing legend Manny Pacquiao nga si Eman Bacosa Pacquiao (7-0-1, 4 KOs) kinsa mosagubang sa labing una niyang langyaw nga kontra nga si Indonesian Reynold Kundimang (9-7-3, 2 KOs). / ESL