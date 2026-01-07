Suganob adunay lisod nga misyon

Mopakita og aksiyon si kanhi world title challenger light flyweight Regie “Filipino Phenom” Suganob sa main event sa laing edisyon sa PMI Bohol Boxing Promotions boxing series nga “Kumong Bol-anon 24” karong Pebrero 28, 2026, sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City.
Gikompirmar kini ni PMI Bohol Boxing Promotions consultant Edito Villamor ning bag-uhay lang.
Hinuon, wala pa masayri kon kinsa ang kontra ni Suganob apan labing seguro, usa kini ka malisod ug mahinungdanong misyon alang sa lumad nga taga Dauis, Bohol.
Si PMI Bohol Boxing Promotions manager ug promoter Atty. Floriezyl Echavez-Podot nipahibalo nang daan nga usa ka world-rated ang ilang gipangita nga kontra alang kang Suganob.
Gipasabot ni Podot nga kini nga lakang alang sa ilang tinguha nga matuboy si Suganob sa world no. 1 rank aron mas mohayag ang oportunidad nga makaaway pagbalik alang sa world title si Suganob.
Si Suganob kinsa adunay 17-1, 6KOs nga rekord, unang nanuktok alang sa world title niadtong Hulyo 2, 2023, apan napilde siya ni South African Sivenathi Nontshinga pinaagi sa unanimous decision sa ilang International Boxing Federation (IBF) light flyweight title bout.
Padayon unta ang PMI sa paghimo og lakang alang sa laing oportunidad nga makaaway og world title bout si Suganob gikan pa niadtong 2024 apan wala nitugot ang kahigayunan.
Kon modaog si Suganob karong Pebrero 28, posibleng mosaka siya isip world No. 1 ug makasikit sa ganghaan sa laing oportunidad alang sa world title bout.
Sa labing bag-ong rankings sa World Boxing Organization (WBO) light flyweight division, si Suganob nisaka gikan sa No. 4 ngadto sa No. 3. / ESL