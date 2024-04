Suganob gibahara'g knockout

Mibahad si Japanese Kai Ishizawa nga iyang i-knockout si Filipino Regie Suganob sa ilang World Boxing Organization (WBO) Global light flyweight title bout sa main event sa “Kumong Bol-anon XV” karong hapon, Abril 30, 2024, sa Holy Name University Barder Gym sa Tagbilaran City, Bohol.

Nagkanayon si Ishizawa nga dako ang iyang pagsalig nga modaug ning sangkaa hinungdan nga wala siya nagmakuli sa pag-asdang sa balwarte ni Suganob.

Matod ni Suganob nga wala siya natay-og sa bahad ni Ishizawa ug igo lang kining miingon nga tan-awon na lang unya atol sa away kon kinsa ang matikangkang.

Si Ishizawa naggunit og 11-3, 10KOs nga rekord samtang si Suganob adunay 14-1, 4KOs nga baraha.

Kasamtangang ranked No. 4 si Suganob sa WBO ug mao kini ang giapas ni Ishizawa.

Ang duha ka mga boksidor pulos kanhi world title contenders ug pinaagi ning awaya, pareho silang malaumon nga mahatod sa dalan paingon sa laing oportunidad alang sa world title shot.

Ang manager ni Suganob nga si PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot nagkanayon nga usa kini sa labing makapaukyab nga edisyon sa gipasiugdaghan nilang boxing series.

“This is one of the most exciting installments of Kumong Bol-anon because a Japanese fighter is here to fight. The rivalry between Japan and the Philippines has never been as intense,” batbat ni Podot.

Giangkon ni Podot nga delikado nga kontra si Ishizawa apan iyang gipasabot nga mao kini ang ilang intensyon – hata­gan og saktong pagsuway ang ilang mga boksidor aron masukod ang tagsa-tagsa ka abilidad niini.

“The fight with Kai Ishizawa is already planned and it will tell us if he’s (Suganob) ready to fight for a world title again. Our main goal for him is to fight for a world title,” dugang ni Podot.

Sa co-main feature, magsangka sila si Filipino Shane Gentallan (8-1, 5 KOs) batok Indonesian Wandi Priman Hulu (2-1-1).

Modugang og kolor sa promosyon mao ang sangka sa babayeng mga boksidor tali nila ni Althea Shane Pores (4-0, 1 KO) batok Renz Dacquel (3-1, 2 KOs).

Mokompleto sa mga parisan mao ang tali nila ni Arlando Senoc (2-0, 2 KOs) batok Kier Torregosa (2-4-2, 1 KO), Sugaray Leonard Pores (4-0, 3 KOs) batok Ruel Julian (4-6, 1 KO) ug Leonard Pores III (1-0, 1 KO) batok Jaren Jase Guarin (0-2). / ESL / EKA