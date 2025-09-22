Suganob makig-away og world rated sa “Kumong Bol-anon 23” promotion

Isip tipik sa agianan aron makapanuktok siya pagbalik alang sa world title, si Regie “The Filipino Phenom” Suganob makigbatok og usa ka world-rated junior flyweight contender alang sa sunod niyang tahas.
Mao kini ang gibutyag sa manager ni Suganob nga si PMI Promotions chief Floriezyl Echavez Podot atol sa pagpahigayon sa “Kumong Bol-Anon 22” boxing promotion niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025, sa Tagbilaran City, Bohol.
Matod ni Podot nga ang umaabot nga away ni Suganob maoy main event sa sunod nga edisyon sa “Kumong Bol-anon” boxing series nga ipahigayon karong Nobiyembre 25, sa wala pa matino nga venue sa Tagbilaran.
Gipasabot ni Podot nga gituman lang niya ang sugyot ni World Boxing Organization (WBO) president Gustavo Olivieri nga pakontrahon si Suganob og world rated nga kontra sa bisan asa sa upat ka mayorihiyang world boxing bodies aron mas mohayag ang purohan nga makaaway pagbalik si Suganob alang sa world title.
Si Suganob kasamtangang WBO rated No. 2 sa light flyweight.
Nagkanayon si Podot nga lima ka world rated fighters – tulo ka mga Mexicano, usa ka Venezuelan ug usa sab ka South African – ang ilang gitinguha nga iparang kang Suganob.
Si Suganob kinsa adunay 16-1, 6KOs nga rekord, unang nanuktok alang sa world title niadtong Hulyo 2, 2023, apan napilde siya pinaagi sa unanimous decision batok ni IBF light flyweight champion Sivenathi Nontshinga sa South Africa. / ESL