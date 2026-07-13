Suganob-Nontshinga world title eliminator makasaysayong away sa Bohol

Usa ka dakong away ang ipahigayon sa Probinsiya sa Bohol, dul-an duha ka buwan gikan karon.
Gitumbok mao ang rematch nila ni Boholano Reggie "The Filipino Phenom" Suganob ug kanhi world champion South African Sivenathi “The Special One” Nontshinga nga ipahigayon karong Septiyembre 12, 2026.
Wala pa man tuod napiling venue, apan opisyal na kining gianunsiyo sa promoter ni Suganob nga si PMI Bohol Boxing Promotions Head Atty. Floriezyl Echavez-Podot atol sa "Kumong Bol-anon 25" boxing promotion niadtong Sabado, Hulyo 11 sa Holy Name University (HNU) Barder Gym sa Tagbilaran City.
Atol sa promosyon, nisaka sa ring si Suganob isip pinasidunggang dinapit aron imbitaron ang mga Boholano sa pagsuporta kaniya sa pagpakig-away niya'g balik sa bugtong boksidor nga nakapilde niya.
Kahinumdoman nga niadtong Hulyo 2, 2023, niasdang si Suganob sa South Arica aron suwayan og ilog ang world title ni Nontshinga, kinsa niadtong higayona mao pa ang naggunit sa International Boxing Federation (IBF) light flyweight title.
Napakyas si Suganob pinaagi sa unanimous decision ning maong away nga maoy labing una niyang pagpanuktok alang sa world title.
Human sa ilang away ni Suganob, nailugan og titulo si Nontshinga sa sunod niyang depensa.
Ang panagharong og balik nila ni Suganob ug Nontshinga usa ka IBF light flyweight title eliminator diin ang modaog mahimong mandatory challenger alang sa IBF light flyweight belt nga gigunitan na sa pagkakaron ni Thanongsak Simsri sa Thailand.
Ang away nga maoy main event sa ika-26 nga edisyon sa Kumong Bol-anon boxing series, gikonsiderar nga maoy labing dako sa kasaysayan sa boksing sa Bohol ug mao sab kini ang labing dako nga boxing promotion sa probinsiya.
Nagkanayon si Podot nga tanang away niini sa undercard pulos title fights.
"Walay undercard nga dili belt, belt na tanan. Naa nay lima ka title fights nga atong nabutang, dili lang kayo nato daghanon kay ang ato gyud i-highlight ana nga magkita gyud dayon si Nontshinga ug Suganob," matod ni Podot.
Nidugang si Podot nga posibleng madugangan pa og dugang usa ka title fight ang undercard.
Si Suganob kinsa lumad nga taga Dauis, Bohol ug nag-edad og 28, adunay 18-1, 7 KOs nga rekord; samtang si Nontshinga kinsa nag-edad og 27, adunay 14-2, 11KOs nga baraha. / ESL