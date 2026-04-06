Sugarol nga ‘hinay modagan,’ sikop sa ronda sa tigbakayan

Wala makaipsot ang usa ka sabongero atol sa ginukdanay sa mga nirespondeng kapulisan atol sa ronda sa tigbakayan alas 2:30 sa hapon, Dominggo, Abril 5, 2026, sa Sityo Cagay, Barangay Poblacion, Lungsod sa Alcoy.
Si alyas Jerry, 25 anyos, ulitawo nga taga Purok 4, Barangay Pugalo, Lungsod sa Alcoy, gitanggong sa Alcoy Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya.
Ang mga sakop sa Alcoy Police Station nipahigayon og ronda human nakadawat og impormasyon kabahin sa tigbakay sa dapit.
Sa ilang pag-abot, naglumbaanay og panagan ang mga sugarol, pero si alyas Jerry nga hinay nga nidagan naapsan sa kapulisan.
Narekober sa possession niini ang duha ka bihag nga adunay buwang, ug P300 nga pusta. / GPL