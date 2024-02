Sugbo, 10 ka probinsya sa Visayas igo sa El Niño

Ang Cebu ug laing 10 ka mga probinsiya sa Visayas region gitumbok sa state weather bureau nga nag-antus karon sa epekto sa nagpadayong El Niño phenomenon.

Si Chief Alfredo “Al” Quiblat sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas niingon nga kining 11 ka mga lugar nga giila sa pagkakaron gi-categorize sa tulo ka climatic period nga nag-antos sa epekto sa El Niño.

Ang Pagasa niingon nga ang El Niño mosangpot sa taas nga temperatura sa ibabaw sa dagat.

Nag-impluwensya kini sa mga pattern sa panahon sa kalibutan pinaagi sa pagmugna og mga kausaban sa ulan, temperatura, ug sirkulasyon sa kalangitan, nga moresulta sa pagminus sa mga ulan.

Ang mga taho niingon nga ang pagkunhod sa ulan sa mga probinsya makadaut sa agrikultura, nga mosangput sa kadaut sa mga tanom ug pagkadaut sa ekonomiya tungod sa kanihit sa tubig alang sa irigasyon.

Si Quiblat, hinuon, niingon sa Huwebes, Pebrero 15, 2024, nga kini nga mga numero gibana-bana nga mosaka matag bulan tungod kay daghang mga probinsya ang matumbok nga apektado sa panghitabo.

Gitagna sa state weather bureau nga ang nagpadayon nga panghitabo magpadayon sa tibuok bulan ug molungtad hangtod sa Mayo.

Gihisgutan ni Quiblat nga niadtong Enero, sa kinatibuk-ang ihap sa mga giila nga lugar nga apektado sa El Niño, 10 na ang nakasinati og uga nga kondisyon, samtang usa lang ka probinsiya ang nakasinati og dry spell.

Sa pagkakaron, siya niingon nga ang mga dapit sa Visayas nga ubos sa uga nga kondisyon mao ang Cebu, Antique, Biliran, Capiz, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Oriental, ug Samar. Ang Negros Occidental nakasinati og dry spell.

Gipatin-aw sa meteorologist nga ang uga nga mga kondisyon nagpasabot og duha ka sunudsunod nga bulan sa ubos sa normal nga ulan, samtang ang usa ka dry spell gihulagway nga tulo ka sunudsunod nga bulan sa ubos sa normal nga ulan.

“This is the actual record we have based on the actual recorded rainfall measured,” matod ni Quiblat.

Dugang pa niya nga sa pagkakaron, walay probinsya nga nakasinati og huwaw.