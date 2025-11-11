Sugbo abli sa pagdawat sa mga turista

Gipasalig sa Department of Tourism (DOT) sa ilang mga international travel partners nga bukas gihapon ang Sugbo alang sa turismo.
Kini bisan pa man sa nagsunod-sunod nga mga katalagman gikan sa magnitude 6.9 nga linog sa Septiyembre, gisundan sa Bagyong Tino ug Bagyong Uwan, lakip na ang mga nasinating landslide sa pipila ka bahin sa Sugbo tungod sa paghumok sa yuta.
Base sa uwahing record sa DOT, anaa sa 1,400 ka mga tourism worker ang apektado sa sunod-sunod nga kalamidad.
Si Tourism Secretary Christina Garcia Frasco nagkanayon nga bukas ang Sugbo sa mga bisita ug turista samtang nagpadayon ang coordinated recovery sa mga lokalidad sa Sugbo.
“...We welcome our guests as we continue coordinated recovery in localized areas—your continued visits sustain jobs, restore livelihoods, and help communities get back on their feet. Together with our partners, we will keep Cebu ready, and open for the world,” matod niya.
Subay niini, giawhag ni Frasco ang mga partner nga dili kanselahon ang plano sa pagbisita sa Sugbo ug mo-enjoy sa mga inaugural flights.
Gikompirmar ni Frasco nga dunay pipila ka mga grupo nga ni-postpone una sa ilang biyahe.
Apan andam ang DOT nga motabang sa pag-rebook ug mo-adjust sa mga itineraries paghatag sa pasalig nga maseguro ang kaluwasan sa mga bisita ug turista.
Gipasigarbo sa DOT nga abli gihapon ang tourism sites ug destinations sama sa primary resort corridors sa isla sa Mactan samtang nagpadayon sab og dawat sa mga bisita ang pipila ka bahin sa Northern Cebu nga wala maapektuhi sa kalamidad. / ANV