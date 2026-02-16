Sugbo adunay 10 ‘toilet stops’ alang sa mga biyahedor, turista

Dili na maglisod ang mga turista sa pagpangita og limpyo ug masaligang pansayan human giila sa Cebu Provincial Tourism Office (PTO) ang unang 10 ka ‘toilet stops’ sa tibuok isla ubos sa gipatuman nga mapping initiative sa Probinsiya sa Sugbo.
Sa usa ka interview niadtong Lunes, Pebrero 16, 2026, gibutyag ni PTO Head Rowena Lu Y. Montecillo nga kini subay sa kamanduan ni Gobernador Pamela S. Baricuatro nga mangita og mga kasaligang restroom alang sa mga biyahedor.
“Si Gov. mismo ang nipili sa 10 kabuok nga mga munisipyo nga gusto niya nga naay toilet stops,” matod ni Montecillo.
Ang maong mga pasilidad nahimutang sa mga Lungsod sa Sibonga, Argao, Oslob, Aloguinsan, Barili, City of Naga, Cebu City, Toledo City, Balamban, ug Carcar City.
Kasagaran niini mga gasoline stations subay sa nasudnong dalan tungod kay abli kini og 24 oras, sukwahi sa pipila ka Tourist Rest Areas (TRAs) nga duna’y limitadong oras sa operasyon.
Ang maong programa ipatuman pinaagi sa panag-uban sa gobiyerno ug pribadong sektor.
Ang kagamhanan sa probinsiya, pinaagi sa Engineering Office ug General Services Office, maoy moabaga sa pag-ayo ug pag-refurbish sa mga pansayan sama sa nangaguba nga mga pultahan ug paghatag og basic supplies.
Samtang ang maintenance o paglimpyo magpabilin nga responsibilidad sa tag-iya sa establisimento.
Sa 10 ka giila nga dapit, pito niini ang kinahanglan og dinaliang pag-ayo nga pundohan sa Office of the Governor.
Target sa probinsiya nga mahuman ang mga pag-ayo sa buwan sa Marso, dungan sa ting-init diin daghan ang mobiyahe, ug isip pagpangandam sab sa ASEAN-related meetings nga ipahigayon sa Sugbo unya sa Mayo 2026.
Gawas niini, gipasabot ni Montecillo nga ang probinsiya duna sab kaugalingong rest areas nga gitawag og “Hapitanan sa Sugbo.”
Giila ni Montecillo nga ang kakuwang sa limpyong publikong pansayan usa na ka dugay nga problema. Imbes nga magtukod og bag-ong mga edisipyo ang probinsiya, mas praktikal ug makadaginot ang pakig-partner sa mga gasolinahan.
Ubos sa kasabutan, bantayan sa probinsiya ang pagsunod sa mga establisimento sa kalimpyo. Giklaro sab ni Montecillo nga dili tanang toilet stops mangolekta og bayad gikan sa mga mogamit niini. /