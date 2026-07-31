Sugbo, Bohol mipalig-on sa relasyon

Giila sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga usa ka makasaysayanong lakang sa tibuok Central Visayas ang pormal nga paglagda sa Sugbo ug Bohol alang sa SugBohol Sisterhood Agreement nga gipahigayon sa Lalawigan sa Bohol sa Hulyo 31, 2026.
Ang maong kasabutan nagtinguha sa pagpalig-on sa duha ka mga probinsiya aron magtinabangay sa natad sa turismo, negosyo, pamuhonan, pagpangandam sa kalamidad, edukasyon, ug uban pang mga inisyatibo alang sa mas paspas nga kalambuan sa rehiyon.
Gipangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado ang pinirmahay nga gipahigayon sa Ceremonial Hall sa New Bohol Provincial Capitol sa Siyudad sa Tagbilaran.
Sa iyang mensahe, gipadayag ni Baricuatro ang iyang dakong pasalamat ngadto ni Aumentado ug sa tibuok Lalawigan sa Bohol sa ilang mainitong pagdawat sa mga Sugboanon.
Matod sa gobernador nga ang maong kasabutan pormalidad lamang sa dugay na nga maayong relasyon sa duha ka lalawigan.
Sa iyang bahin, si Aumentado nagkanayon nga ang maong lakang makapalagsik sa turismo ug ekonomiya sa duha ka isla.
Iyang gihimug-atan nga ang paghiusa sa duha ka lalawigan makahatag og dakong kalambuan dili lang sa lokal lakip sa international.
Gawas sa turismo, gitinguha sab nga palig-unon sa duha ka probinsiya ang food supply chain, suporta sa lokal nga mga negosyante, pagbayluay og maayong sistema sa pamunoan, pagpanalipod sa kalikupan, ug pagpangandam sab batok sa pagbag-o sa klima ug kalamidad. / ANV