Sugbo giisa sa blue alert status, bagyong Opong

Gipaubos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Department (PDRRMD) sa Blue Alert status ang tibuok Lalawigan sa Sugbo tungod sa bagyong “Opong” sa Huwebes, Septiyembre 25, 2025.
Kini nagpasabot nga padayon ang monitoring ug naka-standby ang tanang mga personnel sa matag DRRMOs sa lokalidad sa probinsiya.
Kini aron pagseguro nga kalikayan ang grabeng kadaot ug epekto sa bagyo ilabi na sa mga residente nga risgo ang kahimtang.
Ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa)-Mactan nipaubos sa Tropical Signal No. 1 sa Daanbantayan, Medellin, Bogo City, Tabogon, San Remigio, Borbon, Sogod, Tabuelan, Catmon, Tuburan, Carmen, Danao Cuty, Asturias, Compostela, ug Bantayan Islands sa alas 5:00 sa hapon Huwebes, Septiyembre 25.
Subay niini, kanselado ang biyahe sa mga barko sa isla sa Camotes, Central Cebu, ug amihanang bahin sa Sugbo tungod sa epekto sa bagyo sa kadagatan.
STRANDED
Base sa talaan sa Coast Guard District Central Visayas (CGDCV) adunay 241 ka mga pasahero ang na-stranded sa pantalan, 215 ka mga rolling cargoes, 42 ka mga barko, ug pito ka mga motorbancas ang wala makabiyahe sa Huwebes.
Sa maong datos, 22 ka mga pasahero ang natanggong sa Sityo Quasi, Barangay Poblacion, Lungsod sa Tabuelan; adunay 25 ang anaa sa Polambato Pier, Dakbayan sa Bogo, 56 sa Carmen Port, Lungsod sa Carmen, 35 sa pantalan sa Malapascua, Lungsod sa Daanbantayan, 80 sa Hagnaya Port sa San Remigio ug lima sa Maya port sa Lungsod sa Daabantayan.
Duna sab 18 ka mga pasahero nga na-stranded sa Labogon, Dakbayan sa Mandaue.
Gawas sa suspension sa biyahe, suspendido sab ang klase sa mga tunghaan sa lalawigan sama sa Lungsod sa Tuburan, Santa Fe, Tabogon, ug Medellin.
WAY KLASE
Samtang sa habagatang Sugbo, suspendido sab ang face-to-face class sa pampublikong tunghaan sa Minglanilla, Dakbayan sa Naga, Dakbayan sa Talisay, Lapu-Lapu, ug Mandaue.
Subay niini, gipahibalo sab sa 2GO Travel nga suspendido ang biyahe sa mga mosunod nga ruta:
MV St. Francis Xavier – Manila – Iloilo – Bacolod
MV 2GO Masikap – Manila – Cebu
MV 2GO Masigla – Manila – Coron – Puerto Princesa
MV 2GO Masinag – Manila – General Santos – Davao – Cebu
Kini pagseguro nga luwas ang mga pasahero subay sa nagpadayong epekto sa bagyo sa nasod. / ANV