Sugbo gipadali ang lagda sa compliance sa reclamation

Gilauman sa Cebu Provincial Government nga makakolekta og gatosan ka milyon ka peso human giluagan ang pamaagi sa pagbayad sa mga reclamation developer sa ilang obligasyon ngadto sa probinsiya.
Ubos sa Provincial Ordinance 2025-18, mahimo na nga bayran sa mga developer pinaagi sa kuwarta o lot swap ang mandatory nga 10 porsiyentong bahin sa gobiyerno imbes nga ihatag ang aktuwal nga bahin sa ilang reclaimed property.
Gi-review sa Cebu Provincial Reclamation Authority (CPRA) ang implementing rules sa ilang unang miting ubos sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro.
Sa pakighinabi sa media sa Lunes, Hunyo 29, 2026, niingon si Provincial Administrator Atty. Joseph Felix “Ace” Durano nga ang maong kausaban makatabang sa pagdako sa kita sa probinsiya.
Dugang niya, kadaghanan sa mga investor mas gusto nga mobayad na lang kaysa mohatag og bahin sa ilang yuta.
“From discussions with the proponents, they just want to pay,” dugang niya.
Matod ni Durano, gibalik ang flexible payment options aron mahimong mas investor-friendly ang polisiya.
Usa sa mga naapektuhan sa daang lagda mao ang Tsuneishi Heavy Industries sa Balamban nga adunay kapin 782,000 square meters nga reclaimed area. Tungod sa daang polisiya, lisod alang sa kompanya ang pagbahin sa ilang shipyard aron ihatag ang 10 porsiyentong bahin sa Kapitolyo.
Niingon sab si Durano nga ang pagbahin sa reclaimed area mahimong makaguba sa plano sa mga industrial project.
Ubos sa bag-ong lagda, tulo ang kapilian sa mga developer: ihatag ang yuta, bayran ang katumbas nga kantidad base sa kasamtangang market value, o mag-lot swap gamit ang laing property nga parehas og bili.
Matod sa Provincial Assessor’s Office, ang cash payment ibase sa kasamtangang market value sa panahon sa pagbayad.
Gipasabot sab ni Durano nga dili makakuha og tax declaration ang developer hangtod dili nila matuman ang ilang 10 porsiyentong obligasyon.
Ang tax declaration maoy unang lakang aron makakuha og titulo sa reclaimed land ug magamit kini isip kolateral sa pagpangutang sa bangko.
Giaprobahan na sa CPRA ang resolusyon nga magmando sa Provincial Investment and Promotions Office nga hangyuon ang mga developer sa pagsumite sa ilang napiling paagi sa compliance. / CDF