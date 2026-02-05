Sugbo gipaubos sa blue alert status pangandam sa bagyo

Kasamtangang naka-blue alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) subay sa epekto ni Bagyong ‘Basyang’ sa Sugbo sa Pebrero 5, 2026.
Matod ni Col. Dennis Pastor, Ret. nga gialerto na ang tanang sakop sa Local DRRMO’s subay sa posibleng dili maayong epekto sa bagyo sa probinsiya ilabi na sa habagatang bahin nga sa pagsuwat ning balita, gipaubos na sa Tropical Wind Signal No. 2 sa Huwebes.
Gawas sa pag-isa sa alert status sa probinsiya, giisa sab sa code white ang tanang mga hospital lukop lalawigan pagseguro nga dunay bukas nga kadangpan ang mga residente sa matag lokalidad.
Giandam na daan sa PDRRMO ang ilang mga ekipo sa daling pag-deploy niini kon gikinahanglan.
Sayo sa Huwebes, nimando na si acting Cebu Governor Glenn Anthony Soco pagsuspenso sa klase sa tanang levels alang sa kaluwasan sa mga tinun-an.
Samtang naka-standby na ang Search and Rescue ug Quick Response teams sa Cebu City Police Office (CCPO) isip pagpangandam sa pag-igo sa Bagyong Basyang ugma, Pebrero 6, 2026.
Bantayan pag-ayo ang mga dapit nga prone sa baha sama sa Bacayan, Talamban, Guadalupe, ug uban pa ug ang mga dapit nga dali mag-landslide.
Gamiton sa kapulisan ang ilang mga sakyanan aron paspas nga madala sa luwas nga lugar ang mga molupyo kon gikinahanglan. / ANV, AYB