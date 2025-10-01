Sugbo gipaubos sa state of calamity

Gideklarar ang Sugbo nga ubos sa state of calamity human sa nahitabong kusog nga linog niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025.
Ang Cebu Provincial Government gihatagan og pagtugot aron daling makalihok sa mga resources, makahatag og tabang sa mga apektadong komunidad, ug makapatuman sa mga lakang sa pagpahiuli human sa magnitude 6.7 nga linog .
Ang Provincial Board sa usa ka emergency online special session niadtong Miyerkules sa buntag, Oktubre 1, nideklarar nga ang probinsiya gibutang na ubos sa state of calamity.
Ang sesyon gihimo pinaagi sa online nga paagi diin ang board members nag-monitor sa sitwasyon gikan sa ilang tagsa-tagsa ka distrito.
Ang Cebu Provincial Legislative Building gipaubos karon sa safety
inspection aron maseguro ang kaluwas sa mga empleyado ug opisyal.
Ubos sa deklarasyon, ang kagamhanan sa probinsiya gitugotan nga makagamit sa calamity funds, makapatuman og price controls sa batakang mga palaliton kon gikinahanglan, ug makapadali sa mga paningkamot sa pagtabang ug rehabilitasyon.
Nagpadayon ang mga awtoridad sa pag-assess sa mga kadaot sa tibuok probinsiya samtang giawhag ang mga residente nga magpabilin nga alerto sa mga aftershock ug unahon ang kaluwasan. / EHP