Sugbo gipaubos sa wind signal no. 1

Ang mga wind signals gipaubos na sa pipila ka nga lugar sa Pilipinas nunot sa nagsingabot nga bagyo sa nasod, sumala sa Pagasa sa alas 5 sa hapon niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025.
Ang severe tropical storm nga si Fung-Wong nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility karon gitawag na og “Uwan.”
Ang southern portion sa Quezon Province, eastern portion sa Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon ug Masbate gipaubos na sa wind signal number 1.
Gipaubos usab sa wind signal number 1 ang central ug northern Cebu, ingon man Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern ug northeastern Bohol, northern portion sa Negros Occidental, northeastern portion sa Capiz, ug northeastern portion sa Iloilo.
Sa Mindanao, apil ang Dinagat Islands ug Surigao del Norte nga gibutang sa wind signal 1. Ang sentro sa bagyo nahimutang 1,175 ka kilometros sa sidlakan nga bahin sa Eastern Visayas sa alas 4 sa hapon sa Biyernes.
Ang hangin niini (maximum sustained winds) moabot sa 110 ka kilometros matag oras duol sa sentro, uban ang gustiness (huros sa hangin) nga moabot sa 135 km matag oras.
Gipaabot nga moigo ang kusog ngadto sa grabe nga ulan sa sidlakang Luzon ug Kabisay-an sugod karong adlawa, Sabado, samtang nagkaduol sa nasod ang bagyo.
Matod sa Pagasa, posibleng mahimo kini nga super typhoon sa hapon sa Dominggo, Nobyembre 9, diin magdala kini og kusog kaayo nga ulan sa 16 ka probinsya sa Luzon. / TPT