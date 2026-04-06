Sugbo gitay-og sa linog, 6 naangol

Unom ka indibidwal ang naangol sa pag-igo sa magnitude 5.4 nga linog sa silangang bahin sa Dakbayan sa Bogo sa alas 3:22 sa hapon sa Lunes, Abril 6, 2026.
Gipahibalo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga base sa inisyal nga pagsusi naangol ang unom ka mga tawo tungod sa mga nabuak nga bildo.
Tungod sa kusog nga tay-og, nasinati sab ang power outage sa Barangay Cogon ug Barangay Banban sa maong siyudad.
Gawas sa Dakbayan sa Bogo, lakip sa nakasinati og doble nga kadaot ang San Remigio Parish building nga daan nang nakaangkon og kadaot sa unang linog.
Lakip sab sa nadaot ang Bureau of Fire Protection (BFP) building.
Gipahibalo ni Ainjeliz Orong, Cebu Provincial information officer, nga sa kasamtangan gihimo pa ang assessment sa mga edipisyo ug ubang mga imprastraktura nga posible’ng nakaangkon og kadaot ug mas grabeng kadaot.
Lakip na sa gisusi ang Bogo City Provincial Hospital.
Aron maseguro ang kaluwasan sa mga pasyente ipahimutang una sila sa mga tents sa gawas sa building aron susihon una kon wala ba modako ang mga unang liki nga naangkon niadtong 2025.
“So far ang sa Bogo Hospital nag-ask sila og support for structural assessment so magpadala ta og team didto para ma-assess dayon to ensure nga safe for the patients but in the meantime, need gyud og tents didto so timing nga naay tents sa Medellin nga gihulman for the Holy Week, mao to’y gamiton,” matod ni Orong sa mga tigbalita sa Abril 6, 2026.
Gawas sa duha ka mga lokalidad, lakip sa gipasusi ang Lungsod sa Sogod ug uban pa’ng mga lokalidad nga nakasinati sa pagtay-og.
“Karon close coordination mi sa LGU’s, chat man silang Gov. Ang mga mayor if in case naa sila’y need, naa ra gyud mo-support ang Capitol,” dugang niya.
Kahinumdoman nga una na nga gitay-og sa magnitude 6.9 nga linog ang Dakbayan sa Bogo niadtong Septiyembre 30, 2025, nga nakaapekto sa kapin 700,000 ka mga indibidwal ug kapin sa 70 usab ang nakalas sa hitabo.
Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, usa ka bahin sa kolumna sa edipisyo sa Cebu City Police Office (CCPO) ang nakit-an nga nabulag human sa linog.
Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, nakig-alayon na ang mga awtoridad sa mga engineer aron susihon ang gidak-on sa kadaot.
Dugang pa niya nga ang Department of Engineering and Public Works (DEPW) nirekomendar sa dinaliang pagguba sa naguba nga “false column” nga nagsilbing tabon sa usa ka downspout (tubo sa uwan).
“It is made of concrete hollow blocks and poses a high risk of collapsing toward the main road. If it falls, it could hit a primary power line,” ingon ni Tumulak.
Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang mga pagtay-og nabatyagan sa nagkalainlaing bahin sa Sugbo, Leyte, ug silingang mga lalawigan. / ANV, CAV, JJL