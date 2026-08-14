Sugbo, gitinguha’ng mahimo nga ‘top producer’ sa mais

Gitinguha ni Governor Pamela Baricuatro nga mahimong nag-unang probinsiya ang Sugbo nga dunay dakong produksyon sa mais
Kini kabahin sa gilantaw niyang programa aron mapalambo sab ang pagpanguma sa mga lokalidad sa lalawigan.
Matod sa gobernador, dili lamang pagdaghan sa mga umahan sa mais ang tumong niini, kundili ang paghatag og mas taas nga kita, mas daghang oportunidad, ug mas stable nga panginabuhi alang sa mga mag-uuma.
Gihimug-atan ni Baricuatro ang importansya sa pagseguro nga dunay sayon nga market access ug ingon man ang paggahin og post-harvest facilities aron dili maglisod ang mga mag-uuma sa pagpamaligya sa ilang ani.
Kabahin sa mga plano niini ang Mega Food Hub nga gilaumang maghatag og mga pasilidad alang sa pagtipig, pagproseso, ug pag-apudapod sa mga produkto sa mga mag-uuma ug mokonektar kini sa potential buyers.
Aron mahatagan kini og katumanan, gihangyo ni Baricuatro ang Philippine Maize Federation Inc. (PhilMaize), Department of Agriculture, pribadong sektor, ug mga mag-uuma nga magtinabangay uban sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo aron mapalambo ang corn industry sa Sugbo isip kabahin sa food security program sa kagamhanan. / ANV