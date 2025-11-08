Sugbo hayan bahaon sa Bagyo nga ‘Uwan’

Gipasidan-an ang mga Sugbuanon nga magpalayo sa mga sapa ug magpabiling alerto samtang nagkaduol sa nasod ang Bagyong Uwan, nga gipaabot nga mahimong usa ka Super Typhoon.
Si Janina Marte, weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, niingon sa interbyu nga gipaabot nga light ra ang uwan sa Central Visayas.
Apan kinahanglan gyud nga maglikay ang mga molupyo sa vulnerable areas, ilabina kadtong grabeng naapektuhan sa Bagyong Tino, sa mga sapa ug ubang lugar nga dali mabahaan.
Gi-report ni Marte nga samtang ang Sugbo posibleng makasinati og light ngadto sa moderate nga uwan, posible usab ang localized thunderstorms.
Matod niya kining mga kondisyon mahimo gihapong mosangpot sa isolated flooding, ilabina sa mga low-lying areas, ingon man sa bukirang dapit ug mga lugar nga delikado sa landslide.
“Mag-alerto ta sa atong palibot ug makig-coordinate sa atong lokal nga disaster risk and reduction management offices,” tambag ni Marte.
SUPER TYPHOON
Gipaabot nga magdala ang Bagyong Uwan og kusog nga hangin ug makaapekto sa halos tibuok rehiyon sa Visayas tungod kay dako ang sakop nga lugar sa bagyo.
Gipaabot nga paspas molig-on ang Bagyong Uwan ug posibleng moabot sa kategoryang Super Typhoon sa Sabado sa gabii o Dominggo, Nobiyembre 9.
Matod sa weather bureau sa ilang 11AM advisory, dili isalikway ang posibilidad sa mas paspas nga paglig-on tungod sa paborable nga palibot.
Ang Bagyong Uwan, nahimutang sa 680 kilometros (km.) sa Sidlakan sa Borongan City, Eastern Samar, o 760 km. sa Sidlakan sa Catarman, Northern Samar, naglihok padulong sa Kasadpan sa gikusgon nga 35 kph, nagdala og maximum sustained winds nga 140 kph duol sa sentro ug gustiness nga moabot sa 170 kph.
MANGANDAM
Gipahinumdoman ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ang tanang opisyal sa barangay nga sundon gyud ang mga disaster preparedness protocols tungod kay ang siyudad anaa gihapon sa signal no. 1 tungod sa Bagyong Uwan.
Matod ni Tumulak, sukad pa niadtong miaging gabii, ang Department of the Interior and Local Government (DILG) Cebu City nagpadala na og mga pahinumdom sa tanang barangay kapitan bahin sa safety measures.
Giawhag ang mga barangay nga obserbahan ug ipatuman ang Operation Listo Protocols, lakip na ang pagpatawag sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Council alang sa pre-disaster risk assessment, pag-ila ug pag-monitor sa kritikal nga mga lugar nga daling mabahaan o ma-landslide, ug pagbutang og igong markers, pagbutang og makita nga hazard maps, mga karatula sa evacuation center, ug alert warnings, pag-designate og evacuation centers, ma-city- o barangay-established.
FULL ALERT
Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagkanayon niadtong Sabado nga ang tanang ahensya sa gobiyerno anaa sa full alert samtang nagkaduol ug nag-intensify ang Bagyong Uwan sa Northern Luzon.
Sa usa ka pamahayag, giawhag usab ni Marcos ang publiko nga magpabiling kalmado apan mag-alerto, ug kanunayng andam aron maminusan ang posibleng daotang epekto sa bagyo.
“We continue to monitor how Typhoon Uwan intensifies as it approaches Northern Luzon,” matod niya.
“All government agencies are on full alert and have taken immediate action to ensure the safety of our fellow citizens.”
Gitambagan ni Marcos ang publiko nga paminawon ang mga safety advisories gikan sa mga local government units (LGUs) ug magpadayon sa pag-monitor sa mga weather updates.
Niingon ang Presidente nga ang Department of Transportation ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpahimutang og mga bus ug trak aron mapadali ang pagpabakwit sa mga indibidwal nga posibleng maapektuhan sa bagyo. / DPC, CAV, PNA