Sugbo himuo’ng sentro sa negosyo

Tungod sa mga de-kalidad ug hanas nga trabahante, gipahimutang karon ang Sugbo isip nag-unang destinasyon sa mga dagkong puhonan.
Kini ang sentro sa panaghisgot sa bag-o lang gisugdan nga Cebu International Investment Summit (CIS) 2026 nga nagtumong sa pagpalambo sa AI, manufacturing, ug serbisyong medikal sa probinsiya.
Ang upat ka adlaw nga summit, nga gipahigayon sa Capitol Social Hall gikan sa Enero 12-15, 2026, nagtumong sa pagkonektar sa mga lokal ug langyaw nga investors ngadto sa mga proyekto nga makahatag og trabaho, makasuporta sa healthcare, ug makapalig-on sa ekonomikanhong kompetisyon sa Sugbo sa taas nga panahon.
Ang global strategist nga si Bryan To kinsa namulong sa forum, nagkanayon nga ang Sugbo adunay igong resources ug liderato aron iduso ang kaugalingon niining kalambuan.
Kini taliwa sa mga hagit sa nasudnong ekonomiya, lakip na ang pagkahuyang sa peso ug ang nagkataas nga utang.
Gihatagan og gibug-aton ni To ang bintaha sa Sugboanon diin ang mga trabahante daling makakat-on, multilingual, ug hanas kaayo sa disenyo ug teknolohiya.
Gitudlo usab niya ang pag-una sa Sugbo sa mga creative industries, lakip na ang paghimo og furniture, ug gihisgotan ang bag-ohay lang nga mga pamuhonan sa healthcare.
Kini sama sa P1.3 billion alang sa pag-upgrade sa mga ospital, pag-hire og dugang mga medical staff, ug ang mga modernong pamaagi sama sa pediatric liver transplants sa mga ospital sa gobiyerno.
Matod niya nga ang healthcare ug edukasyon makadani og mga talento, makasuporta sa trabaho, ug makahatag og malungtarong ginansya. / EHP