Sugbo host sa Eatof general assembly

Subsob ang gihimong pagpangandam sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa ika-19 nga East Asia Inter-Regional Tourism Federation (Eatof) General Assembly karong Septiyembre 2-4, 2026.
Gipahibalo sa kagamhanan nga nakig-alayon na kini sa mga buhatan nga mahimong makatabang sa pagpadayon sa pagpangandam sa kagamhanan aron maseguro nga hapsay ug luwas ang mga bisita sa maong kalihukan.
Sa nasayran, salmutan kini sa mga gobernador ug tourism officials sa 12 ka mga Eatof member provinces ug regions.
Kini gilangkuban sa Sarawak sa Malaysia, Luang Prabang sa Laos, Tottori sa Japan, Tov sa Mongolia, Quang Ninh sa Vietnam, Gangwon sa South Korea, Siem Reap sa Cambodia ug ang Probinsiya sa Sugbo. / ANV