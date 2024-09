Sugbo host sa international nga tigum sa Directors General of Civil Aviation

Moabot sa 500 ka mga pangulo ug opisyal sa aviation industry sa Asia-Pacific region ang gikatakda nga moabot sa Sugbo sa Oktubre alang sa lima ka adlaw nga tigum.

Gikumpirmar sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga ang lalawigan maoy gipili nga host alang sa ika-59 nga Conference of the Directors General of Civil Aviation – Asia and the Pacific regions sa Oktubre 14 ngadto na sa Oktubre 18.

Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nakigtagbo ni Atty. Edeliza Iruguin, chief-of-staff sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) niadtong Septiyembre 23 diin iyang gisaad ang kinatibuk-ang suporta sa probinsya alang sa maong kalihokan.

Ang maong tigum maoy usa sa labing dako nga kalihokan sa Asya ug Pacific regions ubos sa International Civil Aviation Organization (ICAO) nga usa ka ahensya sa United Nations nga naghatag og dakong pagtagad sa air transport.

Lakip sa mga nasod nga mosalmot sa maong higayon ang USA, UK, Australia, Canada, France, China, Japan, South Korea, Singapore, India, New Zealand, Pakistan, Vietnam ug uban pa.

Hisgutan sa maong kalihokan ang Aviation safety, security, air navigation, environmental impacts, ug economic development sa air transport.

Gidugang sa kapitolyo nga sa maong higayon, gilauman usab ang pagtambong ni Transportation Secretary Jaime Bautista ug CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo. / ANV