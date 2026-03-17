Sugbo kampyon sa Prisaa regional oratorical competition

Si Macky nakadaog sa Prisaa pagkahuman sa iyang kalampusan sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 2025–2026 Oration Contest kaniadtong Pebrero 27, 2026, diin siya girepresentar sa UV ug gipadala aron makigtigi sa Prisaa Region 7 Oratorical Competition.

Ubos sa pagdumala ni Coach Mary Grace N. Magan, si Macky napili nga kampyon tali sa lima ka lig-on nga sumasalmot gikan sa Region 7.

Ang laing mga mananaog mao sila si Marione P. Fernan nga nakakuha sa ikaduhang pwesto gikan sa Cristal e-College ug si Anthony Bruce Cabuenas nga nakakuha sa ikatulong pwesto gikan sa Cebu Institute of Technology (CIT-U).

Ang tema sa kompetisyon mao ang “Inspiring Dreams, Igniting Passion, Innovating Pathways to the Olympics,” diin gipakita ni Macky ang iyang kahanas sa oratoryo ug abilidad sa pagpangumbinse sa publiko.

Ang iyang lig-on ug makapadasig nga pamulong nakapadaog kaniya sa unang pwesto ug siya nahimong labing unang estudyante sa UV nga nakakuha ning maong titulo sa Prisaa Regional Oratorical Competition.

“As a coach, I am beyond thankful that, despite our short preparation for the PRISAA Regional Competition, sudden changes in our piece, and Macky being under pressure, God answered our prayers. I was overjoyed when the University of the Visayas was declared champion, and Macky stood out among four strong contenders,” matod ni Magan.

“Competing in the Private Schools Athletic Association Regional 2026 in Bohol was a challenging yet meaningful experience for me, especially with the last-minute challenge of delivering the original version of our piece. Standing on stage with four strong contestants, I felt intense pressure as each of them delivered their speeches with confidence. Despite this, my coach remained very supportive and continuously encouraged me to trust my preparation. The experience strengthened my confidence and dedication as a speaker. This achievement is also dedicated to someone special in my heart who awaits me there,” pulong sab ni Macky.

Isip kampyon, si Macky morepresentar sa Region 7 sa National Prisaa Games 2026-Oratorical Competition nga pagahimuon sa Bacolod, Negros Occidental.

Ang iyang kadaugan nagpakita nga pinaagi sa pagtuo, pag-ampo, ug determinasyon, mahimong posible ang imposible.

Kini nga milestone dili lamang personal nga kalampusan para kang Macky, apan inspirasyon sab sa tibuok komunidad sa UV ug sa kabatan-onan nga nagtinguha sa kahusayan sa oratoryo. / BJC