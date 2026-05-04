Sugbo lakip sa nauyog sa linog

Lakip ang pipila ka dapit sa Sugbo sa nakasinati og pag-uyog human ang usa ka magnitude 6 nga linog mitay-og sa Eastern Samar niadtong Lunes sa hapon, Mayo 4, 2026.
Sa report gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), nasuta nga nabatyagan ang Intensity 2 sa San Francisco, Sugbo, samtang ang Intensity 1 natala sa Dakbayan sa Sugbo, Carcar, ug Liloan.
Ang sentro sa linog nahimutang siyam ka kilometro amihanan-kasadpan sa San Julian, Eastern Samar niadtong alas 2:09 sa hapon.
Sumala sa Phivolcs, mabaw lang ang gigikanan sa linog nga adunay giladmon nga 10 ka kilometro.
Gawas sa Sugbo, nabatyagan sab ang linog sa nagkadaiyang dapit sa nasod:
Intensity 5: Can-Avid, Eastern Samar; Dulag, ug Alangalang, Leyte; Gandara, Samar
Intensity 4: Abuyog, Palo, ug Carigara, Leyte
Intensity 3: Naval, Biliran; Hernani, Eastern Samar; Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Villaba, ug Isabel, Leyte; Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon; Malitbog, San Francisco, Hinundayan, ug Sogod, Southern Leyte
Intensity 2: Kawayan, Biliran; Monreal, ug Esperanza, Masbate; Prieto Diaz, Sorsogon
Intensity 1: Tabaco, Albay; Sta. Maria, Davao Occidental; Passi City, Iloilo; Aroroy, ug Cataingan, Masbate; Donsol, Sorsogon; Maasin, Southern Leyte.
Samtang, ang session sa Hunta Probinsyal temporaryong gihunong subay sa nahitabong linog.
Dali nga nanggawas ang mga tawo ug ang mga opisyal gikan sa session hall sa Kapitolyo. / LRM, ANV