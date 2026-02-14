Sugbo makasinate og pag-uwan hangtod na sa Pebrero 18, 2026

Gipasidan-an ang mga molupyo sa Sugbo ug sa tibuok rehiyon sa Visayas nga magdala og payong o panagang sa uwan tungod sa gilaumang mapanganuron nga kalangitan ug kalit nga pag-uwan gikan sa Valentine’s Day, Pebrero 14, hangtod sa Pebrero 18, 2026.
Sumala ni Mark Gales, weather specialist sa PAGASA Visayas, ang nag-unang hinungdan sa maong panahon mao ang Easterlies ang init nga hangin nga nagagikan sa Pacific Ocean.
Kini nga sistema sa panahon magdala og mga localized thunderstorms o kalit nga pag-uwan ug pagpanugdog sa nagkadaiyang dapit sa rehiyon.
Nagpabilin usab ang epekto sa shear line, northeast monsoon , ug easterlies sa nagkadaiyang bahin sa nasod.
Ang Shear Line magdala og madag-umon nga kalangitan nga duna’y pat-ak-pat-ak nga ulan ug pagpanugdog sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Laguna, ug Camarines Norte.
Ang Easterlies magdala og pag-uwan ug pagpanugdog sa Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Basilan, Sulu, ug Tawi-Tawi. Nipahimangno ang Pagasa sa posibleng flash floods o pagdahili sa yuta niining mga dapit tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga uwan.
Ang amihan o Northeast Monsoon magdala og isolated nga hinay nga ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao, ug Ilocos Norte.
Ang Metro Manila ug ang nahabiling bahin sa nasod makasinati og mapanganuron nga kalangitan nga duna’y “isolated” nga uwan o thunderstorms tungod sa easterlies.
Makasinati og kasarangan nga hangin ug kasarangan nga bawod ang Northern Luzon lakip na ang sidlakang bahin sa Central Luzon, Southern Luzon, ug Visayas.
Samtang ang ubang bahin sa nasod makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug malinawon ngadto sa kasarangan nga bawod sa kadagatan. / DPC, PNA