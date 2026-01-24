Sugbo makasinate’g bugnaw, madag-umon nga panahon

Padayong masinati ang kabugnaw sa panahon ug madag-umon nga kalangitan sa Visayas tungod sa epekto sa northeast monsoon o Amihan.
Suma sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas weather specialist Ana Dumdum sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Enero 24, 2026, ang Sugbo ug ang tibuok Visayas nakasinati og pagkusog sa amihan sa niaging pipila ka adlaw, nga nagdala og uga ug bugnaw nga hangin gikan sa amihanang-sidlakan.
Matod niya nga kini ang rason ngano nga daghang mga Sugboanon ang nakabantay sa pag-ubos sa temperatura, ug iyang gipahinumdom nga kini kasagarang magsugod sa Oktubre ug molungtad hangtod sa Marso.
Bisan tuod ang amihan sagad magdala og bugnaw nga panahon, mahimo gihapon kini nga hinungdan sa panagsa nga pat-ak-pat-ak nga hinay nga ulan.
Gawas sa amihan, usa ka shearline usab ang gi-monitor ug mahimong makaapekto sa Sugbo karong hinapos sa semana.
Ang shearline mahitabo kung ang init ug bugnaw nga hangin mag-abot, nga mopalambo sa kahigayunan sa pagporma sa panganod ug ulan.
Matod ni Dumdum, mas dako ang posibilidad sa ulan unya sa Dominggo, Enero 25 hangtod sa Lunes, Enero 26, diin madag-umon ang kalangitan sa tibuok lalawigan.
Ang Eastern Visayas mahimong makasinati og mas kusog nga ulan, apan ang Pag-asa hugot usab nga nag-monitor sa Sugbo alang sa posibleng kusog nga ulan.
Gitambagan ang mga lumulupyo nga magpabiling updated sa mga weather bulletin, ilabi na sa nag-usab-usab nga kondisyon tungod sa panag-abot sa amihan ug shearline, matod ni Dumdum.
Ang bugnaw nga temperatura magpadayon sa katapusang semana sa Enero bisan pa sa posibleng pag-ulan, samtang ang amihan padayon nga nag-impluwensya sa panahon ug gilauman nga inanay nga mohuyang.
Sa laing bahin, si “Ada,” nga nihuyang na ngadto sa usa ka low-pressure area (LPA) sa sidlakan sa Mindanao, gilauman nga magpabilin lang sa nahimutangan niini ug gamay ra ang kahigayonan nga mahimo pang mas kusog nga weather system. / DPC